Harga Stargate Hari Ini

Harga live Stargate (STARGATE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STARGATE ke USD saat ini adalah -- per STARGATE.

Stargate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,926, dengan suplai yang beredar 999.23M STARGATE. Selama 24 jam terakhir, STARGATE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00990877, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STARGATE bergerak +1.56% dalam satu jam terakhir dan -11.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stargate (STARGATE)

Kapitalisasi Pasar $ 60.93K$ 60.93K $ 60.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.93K$ 60.93K $ 60.93K Suplai Peredaran 999.23M 999.23M 999.23M Total Suplai 999,227,019.163563 999,227,019.163563 999,227,019.163563

Kapitalisasi Pasar Stargate saat ini adalah $ 60.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STARGATE adalah 999.23M, dan total suplainya sebesar 999227019.163563. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.93K.