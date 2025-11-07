Harga Station This Hari Ini

Harga live Station This (MS2) hari ini adalah $ 0.00007016, dengan perubahan 5.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MS2 ke USD saat ini adalah $ 0.00007016 per MS2.

Station This saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,899, dengan suplai yang beredar 953.58M MS2. Selama 24 jam terakhir, MS2 diperdagangkan antara $ 0.00006885 (low) dan $ 0.00007455 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00287702, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006793.

Dalam kinerja jangka pendek, MS2 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Station This (MS2)

Kapitalisasi Pasar $ 66.90K$ 66.90K $ 66.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.43K$ 69.43K $ 69.43K Suplai Peredaran 953.58M 953.58M 953.58M Total Suplai 989,680,238.802426 989,680,238.802426 989,680,238.802426

Kapitalisasi Pasar Station This saat ini adalah $ 66.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MS2 adalah 953.58M, dan total suplainya sebesar 989680238.802426. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.43K.