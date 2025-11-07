BursaDEX+
Harga live stBGT hari ini adalah 1.53 USD. Lacak informasi harga aktual STBGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STBGT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STBGT

Info Harga STBGT

Penjelasan STBGT

Whitepaper STBGT

Situs Web Resmi STBGT

Tokenomi STBGT

Prakiraan Harga STBGT

Logo stBGT

Harga stBGT (STBGT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STBGT ke USD:

$1.53
$1.53$1.53
+2.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live stBGT (STBGT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:27:43 (UTC+8)

Informasi Harga stBGT (STBGT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.41
$ 1.41$ 1.41
Low 24 Jam
$ 1.56
$ 1.56$ 1.56
High 24 Jam

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

+0.08%

+2.92%

-14.32%

-14.32%

Harga aktual stBGT (STBGT) adalah $1.53. Selama 24 jam terakhir, STBGT diperdagangkan antara low $ 1.41 dan high $ 1.56, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTBGT adalah $ 3.05, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.41.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STBGT telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +2.92% selama 24 jam, dan -14.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar stBGT (STBGT)

$ 280.54K
$ 280.54K$ 280.54K

--
----

$ 280.54K
$ 280.54K$ 280.54K

183.84K
183.84K 183.84K

183,835.0331717259
183,835.0331717259 183,835.0331717259

Kapitalisasi Pasar stBGT saat ini adalah $ 280.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STBGT adalah 183.84K, dan total suplainya sebesar 183835.0331717259. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 280.54K.

Riwayat Harga stBGT (STBGT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga stBGT ke USD adalah $ +0.04337243.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga stBGT ke USD adalah $ -0.6871863420.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga stBGT ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga stBGT ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04337243+2.92%
30 Days$ -0.6871863420-44.91%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar.

Sumber Daya stBGT (STBGT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga stBGT (USD)

Berapa nilai stBGT (STBGT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda stBGT (STBGT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk stBGT.

Cek prediksi harga stBGT sekarang!

STBGT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi stBGT (STBGT)

Memahami tokenomi stBGT (STBGT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STBGT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang stBGT (STBGT)

Berapa nilai stBGT (STBGT) hari ini?
Harga live STBGT dalam USD adalah 1.53 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STBGT ke USD saat ini?
Harga STBGT ke USD saat ini adalah $ 1.53. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar stBGT?
Kapitalisasi pasar STBGT adalah $ 280.54K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STBGT?
Suplai beredar STBGT adalah 183.84K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STBGT?
STBGT mencapai harga ATH sebesar 3.05 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STBGT?
STBGT mencapai harga ATL 1.41 USD.
Berapa volume perdagangan STBGT?
Volume perdagangan 24 jam live STBGT adalah -- USD.
Akankah harga STBGT naik lebih tinggi tahun ini?
STBGT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STBGT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting stBGT (STBGT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

