Harga SteakHut Finance Hari Ini

Harga live SteakHut Finance (STEAK) hari ini adalah $ 0.02247887, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STEAK ke USD saat ini adalah $ 0.02247887 per STEAK.

SteakHut Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,023, dengan suplai yang beredar 2.09M STEAK. Selama 24 jam terakhir, STEAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.35, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02202393.

Dalam kinerja jangka pendek, STEAK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SteakHut Finance (STEAK)

Kapitalisasi Pasar $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 112.39K$ 112.39K $ 112.39K Suplai Peredaran 2.09M 2.09M 2.09M Total Suplai 4,999,998.0 4,999,998.0 4,999,998.0

