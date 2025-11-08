Harga SUI Desci Agents Hari Ini

Harga live SUI Desci Agents (DESCI) hari ini adalah $ 0.00010786, dengan perubahan 89.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DESCI ke USD saat ini adalah $ 0.00010786 per DESCI.

SUI Desci Agents saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,830, dengan suplai yang beredar 623.85M DESCI. Selama 24 jam terakhir, DESCI diperdagangkan antara $ 0.00005698 (low) dan $ 0.00014978 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02488851, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005596.

Dalam kinerja jangka pendek, DESCI bergerak +25.50% dalam satu jam terakhir dan +43.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SUI Desci Agents (DESCI)

Kapitalisasi Pasar $ 64.83K$ 64.83K $ 64.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 103.92K$ 103.92K $ 103.92K Suplai Peredaran 623.85M 623.85M 623.85M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

