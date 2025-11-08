Harga sunpepe Hari Ini

Harga live sunpepe (SUNPEPE) hari ini adalah $ 0.00007158, dengan perubahan 0.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUNPEPE ke USD saat ini adalah $ 0.00007158 per SUNPEPE.

sunpepe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,578, dengan suplai yang beredar 1.00B SUNPEPE. Selama 24 jam terakhir, SUNPEPE diperdagangkan antara $ 0.00007087 (low) dan $ 0.00007201 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0062668, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000164.

Dalam kinerja jangka pendek, SUNPEPE bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -4.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar sunpepe (SUNPEPE)

Kapitalisasi Pasar $ 71.58K$ 71.58K $ 71.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.58K$ 71.58K $ 71.58K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar sunpepe saat ini adalah $ 71.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUNPEPE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.58K.