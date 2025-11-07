BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Syncoin hari ini adalah 29.41 USD. Lacak informasi harga aktual SNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Syncoin hari ini adalah 29.41 USD. Lacak informasi harga aktual SNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SNC

Info Harga SNC

Penjelasan SNC

Whitepaper SNC

Situs Web Resmi SNC

Tokenomi SNC

Prakiraan Harga SNC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Syncoin

Harga Syncoin (SNC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SNC ke USD:

$29.41
$29.41$29.41
+1.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Syncoin (SNC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:06:56 (UTC+8)

Informasi Harga Syncoin (SNC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 28.85
$ 28.85$ 28.85
Low 24 Jam
$ 29.5
$ 29.5$ 29.5
High 24 Jam

$ 28.85
$ 28.85$ 28.85

$ 29.5
$ 29.5$ 29.5

$ 31.83
$ 31.83$ 31.83

$ 25.03
$ 25.03$ 25.03

+1.28%

+1.92%

-1.11%

-1.11%

Harga aktual Syncoin (SNC) adalah $29.41. Selama 24 jam terakhir, SNC diperdagangkan antara low $ 28.85 dan high $ 29.5, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSNC adalah $ 31.83, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 25.03.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SNC telah berubah sebesar +1.28% selama 1 jam terakhir, +1.92% selama 24 jam, dan -1.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Syncoin (SNC)

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 47.70M
$ 47.70M$ 47.70M

43.37K
43.37K 43.37K

1,618,033.0
1,618,033.0 1,618,033.0

Kapitalisasi Pasar Syncoin saat ini adalah $ 1.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNC adalah 43.37K, dan total suplainya sebesar 1618033.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.70M.

Riwayat Harga Syncoin (SNC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Syncoin ke USD adalah $ +0.553652.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Syncoin ke USD adalah $ -1.5641943780.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Syncoin ke USD adalah $ +4.3355280880.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Syncoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.553652+1.92%
30 Days$ -1.5641943780-5.31%
60 Hari$ +4.3355280880+14.74%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Syncoin (SNC)

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Syncoin (SNC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Syncoin (USD)

Berapa nilai Syncoin (SNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Syncoin (SNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Syncoin.

Cek prediksi harga Syncoin sekarang!

SNC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Syncoin (SNC)

Memahami tokenomi Syncoin (SNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Syncoin (SNC)

Berapa nilai Syncoin (SNC) hari ini?
Harga live SNC dalam USD adalah 29.41 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SNC ke USD saat ini?
Harga SNC ke USD saat ini adalah $ 29.41. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Syncoin?
Kapitalisasi pasar SNC adalah $ 1.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SNC?
Suplai beredar SNC adalah 43.37K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SNC?
SNC mencapai harga ATH sebesar 31.83 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SNC?
SNC mencapai harga ATL 25.03 USD.
Berapa volume perdagangan SNC?
Volume perdagangan 24 jam live SNC adalah -- USD.
Akankah harga SNC naik lebih tinggi tahun ini?
SNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:06:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Syncoin (SNC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,556.20
$100,556.20$100,556.20

-1.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,273.37
$3,273.37$3,273.37

-0.80%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0887
$1.0887$1.0887

+26.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.98
$153.98$153.98

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,556.20
$100,556.20$100,556.20

-1.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,273.37
$3,273.37$3,273.37

-0.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.98
$153.98$153.98

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1800
$2.1800$2.1800

-2.43%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$949.66
$949.66$949.66

+1.71%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014018
$0.00014018$0.00014018

+2,703.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.364
$4.364$4.364

+336.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007834
$0.007834$0.007834

+267.10%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003479
$0.00003479$0.00003479

+223.02%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0850
$16.0850$16.0850

+163.25%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002799
$0.0000002799$0.0000002799

+86.60%