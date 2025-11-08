Harga Synthswap Hari Ini

Harga live Synthswap (SYNTH) hari ini adalah $ 0.103934, dengan perubahan 3.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SYNTH ke USD saat ini adalah $ 0.103934 per SYNTH.

Synthswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,876, dengan suplai yang beredar 220.10K SYNTH. Selama 24 jam terakhir, SYNTH diperdagangkan antara $ 0.097273 (low) dan $ 0.104018 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 82.91, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.093719.

Dalam kinerja jangka pendek, SYNTH bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -8.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Synthswap (SYNTH)

Kapitalisasi Pasar $ 22.88K
Volume (24 Jam) --
Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.88K
Suplai Peredaran 220.10K
Total Suplai 220,096.0

