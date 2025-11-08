Harga SZAR Hari Ini

Harga live SZAR (SZAR) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SZAR ke USD saat ini adalah -- per SZAR.

SZAR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,467.81, dengan suplai yang beredar 88.00B SZAR. Selama 24 jam terakhir, SZAR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000368, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SZAR bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan +3.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SZAR (SZAR)

Kapitalisasi Pasar $ 10.47K$ 10.47K $ 10.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.47K$ 10.47K $ 10.47K Suplai Peredaran 88.00B 88.00B 88.00B Total Suplai 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

