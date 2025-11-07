Harga live Tairon hari ini adalah 0.00257647 USD. Kapitalisasi pasar TAIRO adalah 128,824 USD. Lacak informasi harga aktual TAIRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Tairon hari ini adalah 0.00257647 USD. Kapitalisasi pasar TAIRO adalah 128,824 USD. Lacak informasi harga aktual TAIRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Tairon (TAIRO) hari ini adalah $ 0.00257647, dengan perubahan 8.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAIRO ke USD saat ini adalah $ 0.00257647 per TAIRO.
Tairon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 128,824, dengan suplai yang beredar 50.00M TAIRO. Selama 24 jam terakhir, TAIRO diperdagangkan antara $ 0.00244984 (low) dan $ 0.00286864 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.258846, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00244984.
Dalam kinerja jangka pendek, TAIRO bergerak +4.08% dalam satu jam terakhir dan -56.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Tairon (TAIRO)
$ 128.82K
$ 128.82K$ 128.82K
--
----
$ 257.65K
$ 257.65K$ 257.65K
50.00M
50.00M 50.00M
100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Tairon saat ini adalah $ 128.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TAIRO adalah 50.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 257.65K.
Riwayat Harga Tairon USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00244984
$ 0.00244984$ 0.00244984
Low 24 Jam
$ 0.00286864
$ 0.00286864$ 0.00286864
High 24 Jam
$ 0.00244984
$ 0.00244984$ 0.00244984
$ 0.00286864
$ 0.00286864$ 0.00286864
$ 0.258846
$ 0.258846$ 0.258846
$ 0.00244984
$ 0.00244984$ 0.00244984
+4.08%
-8.77%
-56.27%
-56.27%
Riwayat Harga Tairon (TAIRO) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Tairon ke USD adalah $ -0.00024793535883807. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Tairon ke USD adalah $ -0.0023603201. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Tairon ke USD adalah $ -0.0025150052. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Tairon ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.00024793535883807
-8.77%
30 Days
$ -0.0023603201
-91.61%
60 Hari
$ -0.0025150052
-97.61%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk Tairon
Prediksi Harga Tairon (TAIRO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TAIRO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Tairon (TAIRO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Tairon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Tairon yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga TAIRO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Tairon.
Apa yang dimaksud dengan Tairon (TAIRO)
Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI.
It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications.
Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.
- For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
- For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
- For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.
Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.
Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI.
It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications.
Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.
For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.
Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tairon
Berapa nilai 1 Tairon pada tahun 2030?
Jika Tairon tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Tairon tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Tairon hari ini?
Harga Tairon hari ini adalah $ 0.00257647. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Tairon masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Tairon tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi TAIRO, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Tairon di Indonesia?
Tairon senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Tairon saat ini di Indonesia?
Harga live TAIRO diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Tairon terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga TAIRO untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Tairon di Indonesia?
Harga TAIRO dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
100,654.37
-1.35%
ETH
3,287.14
-0.38%
COAI
1.1389
+32.83%
SOL
154.13
-1.15%
USDC
1.0005
+0.02%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk TAIRO di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan TAIRO/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Tairon bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Tairon akan naik tahun ini?
Harga Tairon mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Tairon (TAIRO) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:42:39 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Tairon (TAIRO)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.