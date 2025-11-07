Harga Tairon Hari Ini

Harga live Tairon (TAIRO) hari ini adalah $ 0.00257647, dengan perubahan 8.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAIRO ke USD saat ini adalah $ 0.00257647 per TAIRO.

Tairon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 128,824, dengan suplai yang beredar 50.00M TAIRO. Selama 24 jam terakhir, TAIRO diperdagangkan antara $ 0.00244984 (low) dan $ 0.00286864 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.258846, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00244984.

Dalam kinerja jangka pendek, TAIRO bergerak +4.08% dalam satu jam terakhir dan -56.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tairon (TAIRO)

Kapitalisasi Pasar $ 128.82K$ 128.82K $ 128.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 257.65K$ 257.65K $ 257.65K Suplai Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

