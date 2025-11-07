Harga Team556 Hari Ini

Harga live Team556 (TEAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TEAM ke USD saat ini adalah -- per TEAM.

Team556 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 116,097, dengan suplai yang beredar 702.00M TEAM. Selama 24 jam terakhir, TEAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00115642, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TEAM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Team556 (TEAM)

Kapitalisasi Pasar $ 116.10K$ 116.10K $ 116.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 165.36K$ 165.36K $ 165.36K Suplai Peredaran 702.00M 702.00M 702.00M Total Suplai 999,852,382.1287181 999,852,382.1287181 999,852,382.1287181

