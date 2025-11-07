Harga TEN Hari Ini

Harga live TEN (TENFI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TENFI ke USD saat ini adalah -- per TENFI.

TEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,387, dengan suplai yang beredar 154.75M TENFI. Selama 24 jam terakhir, TENFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.552685, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TENFI bergerak +0.92% dalam satu jam terakhir dan -11.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TEN (TENFI)

Kapitalisasi Pasar $ 104.39K$ 104.39K $ 104.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 172.92K$ 172.92K $ 172.92K Suplai Peredaran 154.75M 154.75M 154.75M Total Suplai 256,357,782.5826935 256,357,782.5826935 256,357,782.5826935

