Berapa harga saat ini dari The American Dream?

The American Dream diperdagangkan pada Rp11.25635549930130000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -21.19% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan DREAM dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -21.19% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika DREAM unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa The American Dream dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem, DREAM menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar The American Dream hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp11294803916.804040000 menempatkan DREAM pada peringkat #4276, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp10.07426041955010000 hingga Rp16.37831821658130000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan DREAM?

The American Dream telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi DREAM?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999970711.205838, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.