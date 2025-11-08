Harga The Future Is autonomous Hari Ini

Harga live The Future Is autonomous (TFIA) hari ini adalah $ 0.00005038, dengan perubahan 8.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TFIA ke USD saat ini adalah $ 0.00005038 per TFIA.

The Future Is autonomous saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,234, dengan suplai yang beredar 997.21M TFIA. Selama 24 jam terakhir, TFIA diperdagangkan antara $ 0.00004573 (low) dan $ 0.00010578 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010578, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002023.

Dalam kinerja jangka pendek, TFIA bergerak -3.07% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Future Is autonomous (TFIA)

Kapitalisasi Pasar $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Suplai Peredaran 997.21M 997.21M 997.21M Total Suplai 997,207,291.674259 997,207,291.674259 997,207,291.674259

