Harga THE RETIREMENT COIN Hari Ini

Harga live THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETIREMENT ke USD saat ini adalah -- per RETIREMENT.

THE RETIREMENT COIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,178, dengan suplai yang beredar 998.48M RETIREMENT. Selama 24 jam terakhir, RETIREMENT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00357343, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RETIREMENT bergerak +0.57% dalam satu jam terakhir dan -21.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Kapitalisasi Pasar $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Suplai Peredaran 998.48M 998.48M 998.48M Total Suplai 998,478,591.349379 998,478,591.349379 998,478,591.349379

