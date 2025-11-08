Harga The RugCoon Hari Ini

Harga live The RugCoon (RUGGA) hari ini adalah $ 0.00003925, dengan perubahan 1.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUGGA ke USD saat ini adalah $ 0.00003925 per RUGGA.

The RugCoon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,500, dengan suplai yang beredar 998.99M RUGGA. Selama 24 jam terakhir, RUGGA diperdagangkan antara $ 0.000037 (low) dan $ 0.00003957 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00931742, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000037.

Dalam kinerja jangka pendek, RUGGA bergerak +2.11% dalam satu jam terakhir dan -18.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The RugCoon (RUGGA)

Kapitalisasi Pasar $ 39.50K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.50K Suplai Peredaran 998.99M Total Suplai 998,994,047.057647

