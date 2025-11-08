BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live The RugCoon hari ini adalah 0.00003925 USD. Kapitalisasi pasar RUGGA adalah 39,500 USD. Lacak informasi harga aktual RUGGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live The RugCoon hari ini adalah 0.00003925 USD. Kapitalisasi pasar RUGGA adalah 39,500 USD. Lacak informasi harga aktual RUGGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RUGGA

Info Harga RUGGA

Penjelasan RUGGA

Situs Web Resmi RUGGA

Tokenomi RUGGA

Prakiraan Harga RUGGA

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The RugCoon

Harga The RugCoon (RUGGA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RUGGA ke USD:

--
----
+2.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The RugCoon (RUGGA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:07:01 (UTC+8)

Harga The RugCoon Hari Ini

Harga live The RugCoon (RUGGA) hari ini adalah $ 0.00003925, dengan perubahan 1.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUGGA ke USD saat ini adalah $ 0.00003925 per RUGGA.

The RugCoon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,500, dengan suplai yang beredar 998.99M RUGGA. Selama 24 jam terakhir, RUGGA diperdagangkan antara $ 0.000037 (low) dan $ 0.00003957 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00931742, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000037.

Dalam kinerja jangka pendek, RUGGA bergerak +2.11% dalam satu jam terakhir dan -18.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The RugCoon (RUGGA)

$ 39.50K
$ 39.50K$ 39.50K

--
----

$ 39.50K
$ 39.50K$ 39.50K

998.99M
998.99M 998.99M

998,994,047.057647
998,994,047.057647 998,994,047.057647

Kapitalisasi Pasar The RugCoon saat ini adalah $ 39.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RUGGA adalah 998.99M, dan total suplainya sebesar 998994047.057647. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.50K.

Riwayat Harga The RugCoon USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
Low 24 Jam
$ 0.00003957
$ 0.00003957$ 0.00003957
High 24 Jam

$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037

$ 0.00003957
$ 0.00003957$ 0.00003957

$ 0.00931742
$ 0.00931742$ 0.00931742

$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037

+2.11%

+1.75%

-18.68%

-18.68%

Riwayat Harga The RugCoon (RUGGA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The RugCoon ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The RugCoon ke USD adalah $ -0.0000142457.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The RugCoon ke USD adalah $ -0.0000151453.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The RugCoon ke USD adalah $ -0.00003858402771202523.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.75%
30 Days$ -0.0000142457-36.29%
60 Hari$ -0.0000151453-38.58%
90 Hari$ -0.00003858402771202523-49.57%

Prediksi Harga untuk The RugCoon

Prediksi Harga The RugCoon (RUGGA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RUGGA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The RugCoon (RUGGA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga The RugCoon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga The RugCoon yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RUGGA untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga The RugCoon.

Apa yang dimaksud dengan The RugCoon (RUGGA)

The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal.

The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The RugCoon (RUGGA)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The RugCoon

Berapa nilai 1 The RugCoon pada tahun 2030?
Jika The RugCoon tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga The RugCoon tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:07:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The RugCoon (RUGGA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi The RugCoon Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$21.57
$21.57$21.57

+115.70%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007869
$0.00007869$0.00007869

+1,473.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010421
$0.010421$0.010421

+160.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009700
$0.000009700$0.000009700

+61.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.18659
$0.18659$0.18659

+70.66%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.636
$3.636$3.636

+44.91%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.