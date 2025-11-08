Harga THE SUBSTANCE Hari Ini

Harga live THE SUBSTANCE (DOSE) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOSE ke USD saat ini adalah -- per DOSE.

THE SUBSTANCE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,453, dengan suplai yang beredar 1000.00M DOSE. Selama 24 jam terakhir, DOSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0010989, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOSE bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -28.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THE SUBSTANCE (DOSE)

Kapitalisasi Pasar $ 52.45K$ 52.45K $ 52.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.45K$ 52.45K $ 52.45K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

