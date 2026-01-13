Berapa harga saat ini dari The Vibecodoor?

The Vibecodoor diperdagangkan pada Rp1.39910455277280000, mengalami pergerakan harga sebesar 5.01% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari The Vibecodoor adalah Rp10.90051387894290000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.66265392654810000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan VIBECODOOR hari ini?

Market capitalization berada pada Rp1399054007.088090000, menempatkan aset ini di peringkat #7457 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar The Vibecodoor?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan VIBECODOOR.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999984303.108883 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa The Vibecodoor termasuk?

The Vibecodoor merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai VIBECODOOR?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan VIBECODOOR memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.