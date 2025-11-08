Harga Thesirion Hari Ini

Harga live Thesirion (TSO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TSO ke USD saat ini adalah -- per TSO.

Thesirion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,356, dengan suplai yang beredar 274.47M TSO. Selama 24 jam terakhir, TSO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TSO bergerak +0.72% dalam satu jam terakhir dan -20.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Thesirion (TSO)

Kapitalisasi Pasar $ 46.36K$ 46.36K $ 46.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K Suplai Peredaran 274.47M 274.47M 274.47M Total Suplai 326,747,700.0 326,747,700.0 326,747,700.0

Kapitalisasi Pasar Thesirion saat ini adalah $ 46.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TSO adalah 274.47M, dan total suplainya sebesar 326747700.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.19K.