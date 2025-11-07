Harga Thorstarter Hari Ini

Harga live Thorstarter (XRUNE) hari ini adalah $ 0.00130425, dengan perubahan 14.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XRUNE ke USD saat ini adalah $ 0.00130425 per XRUNE.

Thorstarter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 148,693, dengan suplai yang beredar 114.15M XRUNE. Selama 24 jam terakhir, XRUNE diperdagangkan antara $ 0.00122959 (low) dan $ 0.00162797 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.707193, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00114084.

Dalam kinerja jangka pendek, XRUNE bergerak +5.81% dalam satu jam terakhir dan -11.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Thorstarter (XRUNE)

Kapitalisasi Pasar $ 148.69K$ 148.69K $ 148.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 697.32K$ 697.32K $ 697.32K Suplai Peredaran 114.15M 114.15M 114.15M Total Suplai 535,328,769.27 535,328,769.27 535,328,769.27

