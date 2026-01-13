Harga Token Metrics AI Hari Ini

Harga live Token Metrics AI (TMAI) hari ini adalah $ 0.00022563, dengan perubahan 8.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TMAI ke USD saat ini adalah $ 0.00022563 per TMAI.

Token Metrics AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,826,493, dengan suplai yang beredar 8.10B TMAI. Selama 24 jam terakhir, TMAI diperdagangkan antara $ 0.00022395 (low) dan $ 0.00024832 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01615918, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009958.

Dalam kinerja jangka pendek, TMAI bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan +85.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Token Metrics AI (TMAI)

Kapitalisasi Pasar $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Suplai Peredaran 8.10B 8.10B 8.10B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Token Metrics AI saat ini adalah $ 1.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TMAI adalah 8.10B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.26M.