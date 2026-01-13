Harga TOMI Hari Ini

Harga live TOMI (TOMI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 10.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOMI ke USD saat ini adalah $ 0 per TOMI.

TOMI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,617,779, dengan suplai yang beredar 595.81T TOMI. Selama 24 jam terakhir, TOMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.59, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TOMI bergerak +0.12% dalam satu jam terakhir dan -35.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TOMI (TOMI)

Kapitalisasi Pasar $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Suplai Peredaran 595.81T 595.81T 595.81T Total Suplai 595,806,325,938,126.8 595,806,325,938,126.8 595,806,325,938,126.8

