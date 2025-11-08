Harga TROPPY Hari Ini

Harga live TROPPY (TROPPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TROPPY ke USD saat ini adalah -- per TROPPY.

TROPPY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,416, dengan suplai yang beredar 420.69B TROPPY. Selama 24 jam terakhir, TROPPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TROPPY bergerak -0.50% dalam satu jam terakhir dan -10.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TROPPY (TROPPY)

Kapitalisasi Pasar $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,689,999,999.9999 420,689,999,999.9999 420,689,999,999.9999

Kapitalisasi Pasar TROPPY saat ini adalah $ 31.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TROPPY adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420689999999.9999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.42K.