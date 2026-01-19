Berapa harga live Truemarkets?

Truemarkets diperdagangkan pada Rp617.20398062864300000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -3.92% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini TRUE?

Volatilitas harga TRUE dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Truemarkets?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp615.43288387099250000 (rendah) dan Rp653.47352053779550000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan TRUE?

Dalam 24 jam terakhir, TRUE mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp4397.099672333900000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp287.75547668877250000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Truemarkets?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan TRUE dengan token Prediction Markets,Base Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Prediction Markets,Base Ecosystem, TRUE menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.