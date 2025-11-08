Harga turn your penny into a house Hari Ini

Harga live turn your penny into a house (PENNY) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PENNY ke USD saat ini adalah -- per PENNY.

turn your penny into a house saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,112.49, dengan suplai yang beredar 999.51M PENNY. Selama 24 jam terakhir, PENNY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PENNY bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -13.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar turn your penny into a house (PENNY)

Kapitalisasi Pasar $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Suplai Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Total Suplai 999,505,060.304942 999,505,060.304942 999,505,060.304942

Kapitalisasi Pasar turn your penny into a house saat ini adalah $ 6.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PENNY adalah 999.51M, dan total suplainya sebesar 999505060.304942. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.11K.