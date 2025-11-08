Harga ufunapp Hari Ini

Harga live ufunapp (UFUN) hari ini adalah $ 0.00001439, dengan perubahan 4.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UFUN ke USD saat ini adalah $ 0.00001439 per UFUN.

ufunapp saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,380.34, dengan suplai yang beredar 999.52M UFUN. Selama 24 jam terakhir, UFUN diperdagangkan antara $ 0.00001346 (low) dan $ 0.00001437 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00272452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001346.

Dalam kinerja jangka pendek, UFUN bergerak +1.20% dalam satu jam terakhir dan -19.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ufunapp (UFUN)

Kapitalisasi Pasar $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Suplai Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Total Suplai 999,519,082.038802 999,519,082.038802 999,519,082.038802

Kapitalisasi Pasar ufunapp saat ini adalah $ 14.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UFUN adalah 999.52M, dan total suplainya sebesar 999519082.038802. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.38K.