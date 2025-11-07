Harga Ugly Dog Hari Ini

Harga live Ugly Dog (UGLYDOG) hari ini adalah $ 0.00008518, dengan perubahan 6.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UGLYDOG ke USD saat ini adalah $ 0.00008518 per UGLYDOG.

Ugly Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,408, dengan suplai yang beredar 999.92M UGLYDOG. Selama 24 jam terakhir, UGLYDOG diperdagangkan antara $ 0.00008372 (low) dan $ 0.0000918 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00370586, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008372.

Dalam kinerja jangka pendek, UGLYDOG bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -30.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ugly Dog (UGLYDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 85.41K$ 85.41K $ 85.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.41K$ 85.41K $ 85.41K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,923,569.284443 999,923,569.284443 999,923,569.284443

Kapitalisasi Pasar Ugly Dog saat ini adalah $ 85.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UGLYDOG adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999923569.284443. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.41K.