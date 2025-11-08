Harga UME Hari Ini

Harga live UME (UME) hari ini adalah $ 0.00001659, dengan perubahan 4.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UME ke USD saat ini adalah $ 0.00001659 per UME.

UME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,585.74, dengan suplai yang beredar 999.59M UME. Selama 24 jam terakhir, UME diperdagangkan antara $ 0.00001563 (low) dan $ 0.00001665 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00059279, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001523.

Dalam kinerja jangka pendek, UME bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -14.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UME (UME)

Kapitalisasi Pasar $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Suplai Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Total Suplai 999,590,855.736324 999,590,855.736324 999,590,855.736324

Kapitalisasi Pasar UME saat ini adalah $ 16.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UME adalah 999.59M, dan total suplainya sebesar 999590855.736324. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.59K.