Harga Uncle Sam Hari Ini

Harga live Uncle Sam (USAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USAM ke USD saat ini adalah -- per USAM.

Uncle Sam saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,012.49, dengan suplai yang beredar 313.19B USAM. Selama 24 jam terakhir, USAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, USAM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Uncle Sam (USAM)

Kapitalisasi Pasar $ 13.01K$ 13.01K $ 13.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.01K$ 13.01K $ 13.01K Suplai Peredaran 313.19B 313.19B 313.19B Total Suplai 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0

Kapitalisasi Pasar Uncle Sam saat ini adalah $ 13.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USAM adalah 313.19B, dan total suplainya sebesar 313185200000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.01K.