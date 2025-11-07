Harga UpDog Hari Ini

Harga live UpDog (UPDOG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPDOG ke USD saat ini adalah -- per UPDOG.

UpDog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 142,163, dengan suplai yang beredar 332.52T UPDOG. Selama 24 jam terakhir, UPDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UPDOG bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -14.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UpDog (UPDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 142.16K$ 142.16K $ 142.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 427.53K$ 427.53K $ 427.53K Suplai Peredaran 332.52T 332.52T 332.52T Total Suplai 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

