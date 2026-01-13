Harga USCR Hari Ini

Harga live USCR (USCR) hari ini adalah $ 0.02968923, dengan perubahan 15.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USCR ke USD saat ini adalah $ 0.02968923 per USCR.

USCR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,484,906, dengan suplai yang beredar 999.87M USCR. Selama 24 jam terakhir, USCR diperdagangkan antara $ 0.02903854 (low) dan $ 0.03500411 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.057751, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00883791.

Dalam kinerja jangka pendek, USCR bergerak -0.23% dalam satu jam terakhir dan +0.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar USCR (USCR)

Kapitalisasi Pasar $ 29.48M$ 29.48M $ 29.48M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.48M$ 29.48M $ 29.48M Suplai Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Total Suplai 999,873,781.515688 999,873,781.515688 999,873,781.515688

