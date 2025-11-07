Harga UTU Coin Hari Ini

Harga live UTU Coin (UTU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UTU ke USD saat ini adalah -- per UTU.

UTU Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 99,546, dengan suplai yang beredar 293.92M UTU. Selama 24 jam terakhir, UTU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.221291, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UTU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UTU Coin (UTU)

Kapitalisasi Pasar $ 99.55K$ 99.55K $ 99.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 338.00K$ 338.00K $ 338.00K Suplai Peredaran 293.92M 293.92M 293.92M Total Suplai 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0

Kapitalisasi Pasar UTU Coin saat ini adalah $ 99.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UTU adalah 293.92M, dan total suplainya sebesar 998000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 338.00K.