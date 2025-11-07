Harga Vega Protocol Hari Ini

Harga live Vega Protocol (VEGA) hari ini adalah $ 0.00152371, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VEGA ke USD saat ini adalah $ 0.00152371 per VEGA.

Vega Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,542, dengan suplai yang beredar 62.05M VEGA. Selama 24 jam terakhir, VEGA diperdagangkan antara $ 0.00151187 (low) dan $ 0.00155332 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 23.93, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00104556.

Dalam kinerja jangka pendek, VEGA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vega Protocol (VEGA)

Kapitalisasi Pasar $ 94.54K$ 94.54K $ 94.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.04K$ 99.04K $ 99.04K Suplai Peredaran 62.05M 62.05M 62.05M Total Suplai 64,999,723.0 64,999,723.0 64,999,723.0

