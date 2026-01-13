Harga Veno Finance Staked ETH Hari Ini

Harga live Veno Finance Staked ETH (LETH) hari ini adalah $ 3,265.59, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LETH ke USD saat ini adalah $ 3,265.59 per LETH.

Veno Finance Staked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,599, dengan suplai yang beredar 24.38 LETH. Selama 24 jam terakhir, LETH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5,099.04, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,451.91.

Dalam kinerja jangka pendek, LETH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Veno Finance Staked ETH (LETH)

Kapitalisasi Pasar $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K Suplai Peredaran 24.38 24.38 24.38 Total Suplai 24.37521080693312 24.37521080693312 24.37521080693312

Kapitalisasi Pasar Veno Finance Staked ETH saat ini adalah $ 79.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LETH adalah 24.38, dan total suplainya sebesar 24.37521080693312. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.60K.