Harga Vent Finance Hari Ini

Harga live Vent Finance (VENT) hari ini adalah $ 0.00038701, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VENT ke USD saat ini adalah $ 0.00038701 per VENT.

Vent Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 96,752, dengan suplai yang beredar 250.00M VENT. Selama 24 jam terakhir, VENT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.18, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006501.

Dalam kinerja jangka pendek, VENT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vent Finance (VENT)

Kapitalisasi Pasar $ 96.75K$ 96.75K $ 96.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 96.75K$ 96.75K $ 96.75K Suplai Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Total Suplai 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Vent Finance saat ini adalah $ 96.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VENT adalah 250.00M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 96.75K.