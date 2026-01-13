Harga Venus DOGE Hari Ini

Harga live Venus DOGE (VDOGE) hari ini adalah $ 0.00278501, dengan perubahan 2.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VDOGE ke USD saat ini adalah $ 0.00278501 per VDOGE.

Venus DOGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,656,962, dengan suplai yang beredar 4.54B VDOGE. Selama 24 jam terakhir, VDOGE diperdagangkan antara $ 0.00276254 (low) dan $ 0.00286901 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01464422, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00100816.

Dalam kinerja jangka pendek, VDOGE bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -9.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Venus DOGE (VDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 12.66M$ 12.66M $ 12.66M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.66M$ 12.66M $ 12.66M Suplai Peredaran 4.54B 4.54B 4.54B Total Suplai 4,544,669,293.115605 4,544,669,293.115605 4,544,669,293.115605

Kapitalisasi Pasar Venus DOGE saat ini adalah $ 12.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VDOGE adalah 4.54B, dan total suplainya sebesar 4544669293.115605. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.66M.