Harga Versatize Coin Hari Ini

Harga live Versatize Coin (VTCN) hari ini adalah $ 0.0138903, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VTCN ke USD saat ini adalah $ 0.0138903 per VTCN.

Versatize Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,452, dengan suplai yang beredar 5.00M VTCN. Selama 24 jam terakhir, VTCN diperdagangkan antara $ 0.01388389 (low) dan $ 0.01390905 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01461513, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01201394.

Dalam kinerja jangka pendek, VTCN bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Versatize Coin (VTCN)

Kapitalisasi Pasar $ 69.45K$ 69.45K $ 69.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Suplai Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Versatize Coin saat ini adalah $ 69.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VTCN adalah 5.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.39M.