Harga VitAI Hari Ini

Harga live VitAI (VITAI) hari ini adalah $ 0.00047247, dengan perubahan 1.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VITAI ke USD saat ini adalah $ 0.00047247 per VITAI.

VitAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,877, dengan suplai yang beredar 99.22M VITAI. Selama 24 jam terakhir, VITAI diperdagangkan antara $ 0.0004635 (low) dan $ 0.00047429 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04953982, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00037299.

Dalam kinerja jangka pendek, VITAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VitAI (VITAI)

Kapitalisasi Pasar $ 46.88K$ 46.88K $ 46.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.88K$ 46.88K $ 46.88K Suplai Peredaran 99.22M 99.22M 99.22M Total Suplai 99,218,209.36166799 99,218,209.36166799 99,218,209.36166799

