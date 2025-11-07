BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live VIVA hari ini adalah 0.00557093 USD. Lacak informasi harga aktual VIVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VIVA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live VIVA hari ini adalah 0.00557093 USD. Lacak informasi harga aktual VIVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VIVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VIVA

Info Harga VIVA

Penjelasan VIVA

Situs Web Resmi VIVA

Tokenomi VIVA

Prakiraan Harga VIVA

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo VIVA

Harga VIVA (VIVA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VIVA ke USD:

$0.0055715
$0.0055715$0.0055715
+26.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live VIVA (VIVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:03:28 (UTC+8)

Informasi Harga VIVA (VIVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00431012
$ 0.00431012$ 0.00431012
Low 24 Jam
$ 0.0058103
$ 0.0058103$ 0.0058103
High 24 Jam

$ 0.00431012
$ 0.00431012$ 0.00431012

$ 0.0058103
$ 0.0058103$ 0.0058103

$ 0.01138801
$ 0.01138801$ 0.01138801

$ 0.00199132
$ 0.00199132$ 0.00199132

-4.11%

+26.77%

+21.95%

+21.95%

Harga aktual VIVA (VIVA) adalah $0.00557093. Selama 24 jam terakhir, VIVA diperdagangkan antara low $ 0.00431012 dan high $ 0.0058103, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVIVA adalah $ 0.01138801, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00199132.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VIVA telah berubah sebesar -4.11% selama 1 jam terakhir, +26.77% selama 24 jam, dan +21.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VIVA (VIVA)

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

--
----

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,093.1803687
999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

Kapitalisasi Pasar VIVA saat ini adalah $ 5.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIVA adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999996093.1803687. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.58M.

Riwayat Harga VIVA (VIVA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga VIVA ke USD adalah $ +0.00117657.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga VIVA ke USD adalah $ -0.0018281703.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga VIVA ke USD adalah $ +0.0022075138.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga VIVA ke USD adalah $ +0.002707105794724581.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00117657+26.77%
30 Days$ -0.0018281703-32.81%
60 Hari$ +0.0022075138+39.63%
90 Hari$ +0.002707105794724581+94.53%

Apa yang dimaksud dengan VIVA (VIVA)

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya VIVA (VIVA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga VIVA (USD)

Berapa nilai VIVA (VIVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VIVA (VIVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VIVA.

Cek prediksi harga VIVA sekarang!

VIVA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi VIVA (VIVA)

Memahami tokenomi VIVA (VIVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VIVA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang VIVA (VIVA)

Berapa nilai VIVA (VIVA) hari ini?
Harga live VIVA dalam USD adalah 0.00557093 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VIVA ke USD saat ini?
Harga VIVA ke USD saat ini adalah $ 0.00557093. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VIVA?
Kapitalisasi pasar VIVA adalah $ 5.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VIVA?
Suplai beredar VIVA adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VIVA?
VIVA mencapai harga ATH sebesar 0.01138801 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VIVA?
VIVA mencapai harga ATL 0.00199132 USD.
Berapa volume perdagangan VIVA?
Volume perdagangan 24 jam live VIVA adalah -- USD.
Akankah harga VIVA naik lebih tinggi tahun ini?
VIVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VIVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:03:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting VIVA (VIVA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,207.44
$101,207.44$101,207.44

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.65
$3,308.65$3,308.65

+0.26%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1731
$1.1731$1.1731

+36.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,207.44
$101,207.44$101,207.44

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.65
$3,308.65$3,308.65

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2074
$2.2074$2.2074

-1.21%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$959.68
$959.68$959.68

+2.79%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005000
$0.00005000$0.00005000

+900.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.745
$4.745$4.745

+374.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007918
$0.007918$0.007918

+271.04%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003110
$0.00003110$0.00003110

+188.76%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0006
$16.0006$16.0006

+161.87%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1030
$0.1030$0.1030

+106.00%