Harga Wand Hari Ini

Harga live Wand (WAND) hari ini adalah $ 0.00519905, dengan perubahan 0.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAND ke USD saat ini adalah $ 0.00519905 per WAND.

Wand saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,044.18, dengan suplai yang beredar 3.09M WAND. Selama 24 jam terakhir, WAND diperdagangkan antara $ 0.00500261 (low) dan $ 0.00524854 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.053002, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00496232.

Dalam kinerja jangka pendek, WAND bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wand (WAND)

Kapitalisasi Pasar $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 623.86K$ 623.86K $ 623.86K Suplai Peredaran 3.09M 3.09M 3.09M Total Suplai 119,995,580.716294 119,995,580.716294 119,995,580.716294

