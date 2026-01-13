Harga WANDER Hari Ini

Harga live WANDER (WANDER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WANDER ke USD saat ini adalah $ 0 per WANDER.

WANDER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,920, dengan suplai yang beredar 141.88M WANDER. Selama 24 jam terakhir, WANDER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01669318, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WANDER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WANDER (WANDER)

Kapitalisasi Pasar $ 82.92K$ 82.92K $ 82.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 519.50K$ 519.50K $ 519.50K Suplai Peredaran 141.88M 141.88M 141.88M Total Suplai 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Kapitalisasi Pasar WANDER saat ini adalah $ 82.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WANDER adalah 141.88M, dan total suplainya sebesar 888888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 519.50K.