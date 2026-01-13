Harga Water Hari Ini

Harga live Water (WATER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 19.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WATER ke USD saat ini adalah $ 0 per WATER.

Water saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,051.44, dengan suplai yang beredar 921.42M WATER. Selama 24 jam terakhir, WATER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WATER bergerak -0.58% dalam satu jam terakhir dan +20.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Water (WATER)

Kapitalisasi Pasar $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K Suplai Peredaran 921.42M 921.42M 921.42M Total Suplai 921,421,973.38108 921,421,973.38108 921,421,973.38108

