Harga We love Boobs Hari Ini

Harga live We love Boobs (BOOBS) hari ini adalah $ 0.00001641, dengan perubahan 4.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOOBS ke USD saat ini adalah $ 0.00001641 per BOOBS.

We love Boobs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,398.11, dengan suplai yang beredar 999.55M BOOBS. Selama 24 jam terakhir, BOOBS diperdagangkan antara $ 0.000015 (low) dan $ 0.00001641 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00022307, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000015.

Dalam kinerja jangka pendek, BOOBS bergerak +1.28% dalam satu jam terakhir dan -8.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar We love Boobs (BOOBS)

Kapitalisasi Pasar $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Suplai Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Total Suplai 999,549,813.104511 999,549,813.104511 999,549,813.104511

Kapitalisasi Pasar We love Boobs saat ini adalah $ 16.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOOBS adalah 999.55M, dan total suplainya sebesar 999549813.104511. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.40K.