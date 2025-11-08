Harga what if Hari Ini

Harga live what if (IF) hari ini adalah $ 0.00001216, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IF ke USD saat ini adalah $ 0.00001216 per IF.

what if saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,123.59, dengan suplai yang beredar 997.34M IF. Selama 24 jam terakhir, IF diperdagangkan antara $ 0.000012 (low) dan $ 0.00001224 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00036816, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000549.

Dalam kinerja jangka pendek, IF bergerak -0.57% dalam satu jam terakhir dan -13.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar what if (IF)

Kapitalisasi Pasar $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K Suplai Peredaran 997.34M 997.34M 997.34M Total Suplai 997,337,600.132009 997,337,600.132009 997,337,600.132009

