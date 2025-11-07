Harga White Whale Hari Ini

Harga live White Whale (WHALE) hari ini adalah $ 0.00013892, dengan perubahan 1.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00013892 per WHALE.

White Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,864, dengan suplai yang beredar 711.65M WHALE. Selama 24 jam terakhir, WHALE diperdagangkan antara $ 0.00013598 (low) dan $ 0.00014314 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.265862, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009044.

Dalam kinerja jangka pendek, WHALE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar White Whale (WHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 98.86K$ 98.86K $ 98.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 103.78K$ 103.78K $ 103.78K Suplai Peredaran 711.65M 711.65M 711.65M Total Suplai 747,045,405.498477 747,045,405.498477 747,045,405.498477

Kapitalisasi Pasar White Whale saat ini adalah $ 98.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WHALE adalah 711.65M, dan total suplainya sebesar 747045405.498477. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.78K.