Apa yang dimaksud dengan WiFi Map (WIFI)

WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem. WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests.

Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests

Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks.

Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot.

eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward.

Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data.

WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WiFi Map (WIFI) Whitepaper Situs Web Resmi

Prediksi Harga WiFi Map (USD)

Berapa nilai WiFi Map (WIFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WiFi Map (WIFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WiFi Map.

Cek prediksi harga WiFi Map sekarang!

WIFI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi WiFi Map (WIFI)

Memahami tokenomi WiFi Map (WIFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WIFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang WiFi Map (WIFI) Berapa nilai WiFi Map (WIFI) hari ini? Harga live WIFI dalam USD adalah 0.00137516 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WIFI ke USD saat ini? $ 0.00137516 . Cobalah Harga WIFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar WiFi Map? Kapitalisasi pasar WIFI adalah $ 809.66K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WIFI? Suplai beredar WIFI adalah 589.21M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WIFI? WIFI mencapai harga ATH sebesar 0.499973 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WIFI? WIFI mencapai harga ATL 0.0012023 USD . Berapa volume perdagangan WIFI? Volume perdagangan 24 jam live WIFI adalah -- USD . Akankah harga WIFI naik lebih tinggi tahun ini? WIFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WIFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting WiFi Map (WIFI)