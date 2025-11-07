BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live WiFi Map hari ini adalah 0.00137516 USD. Lacak informasi harga aktual WIFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WIFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live WiFi Map hari ini adalah 0.00137516 USD. Lacak informasi harga aktual WIFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WIFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WIFI

Info Harga WIFI

Penjelasan WIFI

Whitepaper WIFI

Situs Web Resmi WIFI

Tokenomi WIFI

Prakiraan Harga WIFI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo WiFi Map

Harga WiFi Map (WIFI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WIFI ke USD:

$0.00137516
$0.00137516$0.00137516
-2.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live WiFi Map (WIFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:14:10 (UTC+8)

Informasi Harga WiFi Map (WIFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00120693
$ 0.00120693$ 0.00120693
Low 24 Jam
$ 0.00151713
$ 0.00151713$ 0.00151713
High 24 Jam

$ 0.00120693
$ 0.00120693$ 0.00120693

$ 0.00151713
$ 0.00151713$ 0.00151713

$ 0.499973
$ 0.499973$ 0.499973

$ 0.0012023
$ 0.0012023$ 0.0012023

+0.62%

-2.90%

-28.62%

-28.62%

Harga aktual WiFi Map (WIFI) adalah $0.00137516. Selama 24 jam terakhir, WIFI diperdagangkan antara low $ 0.00120693 dan high $ 0.00151713, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWIFI adalah $ 0.499973, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0012023.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WIFI telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, -2.90% selama 24 jam, dan -28.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WiFi Map (WIFI)

$ 809.66K
$ 809.66K$ 809.66K

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

589.21M
589.21M 589.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WiFi Map saat ini adalah $ 809.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIFI adalah 589.21M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.37M.

Riwayat Harga WiFi Map (WIFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WiFi Map ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WiFi Map ke USD adalah $ -0.0008671804.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WiFi Map ke USD adalah $ -0.0008842189.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WiFi Map ke USD adalah $ -0.002637632014238611.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.90%
30 Days$ -0.0008671804-63.06%
60 Hari$ -0.0008842189-64.29%
90 Hari$ -0.002637632014238611-65.73%

Apa yang dimaksud dengan WiFi Map (WIFI)

WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator.

We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App:

  • $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests.
  • Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests
  • Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks.
  • Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot.
  • eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward.
  • Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data.
  • WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WiFi Map (WIFI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga WiFi Map (USD)

Berapa nilai WiFi Map (WIFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WiFi Map (WIFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WiFi Map.

Cek prediksi harga WiFi Map sekarang!

WIFI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi WiFi Map (WIFI)

Memahami tokenomi WiFi Map (WIFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WIFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang WiFi Map (WIFI)

Berapa nilai WiFi Map (WIFI) hari ini?
Harga live WIFI dalam USD adalah 0.00137516 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WIFI ke USD saat ini?
Harga WIFI ke USD saat ini adalah $ 0.00137516. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WiFi Map?
Kapitalisasi pasar WIFI adalah $ 809.66K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WIFI?
Suplai beredar WIFI adalah 589.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WIFI?
WIFI mencapai harga ATH sebesar 0.499973 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WIFI?
WIFI mencapai harga ATL 0.0012023 USD.
Berapa volume perdagangan WIFI?
Volume perdagangan 24 jam live WIFI adalah -- USD.
Akankah harga WIFI naik lebih tinggi tahun ini?
WIFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WIFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:14:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WiFi Map (WIFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,216.28
$100,216.28$100,216.28

-1.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.08
$3,263.08$3,263.08

-1.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0342
$1.0342$1.0342

+20.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.67
$152.67$152.67

-2.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,216.28
$100,216.28$100,216.28

-1.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.08
$3,263.08$3,263.08

-1.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.67
$152.67$152.67

-2.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1746
$2.1746$2.1746

-2.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$944.30
$944.30$944.30

+1.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014274
$0.00014274$0.00014274

+2,754.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.259
$4.259$4.259

+325.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007657
$0.007657$0.007657

+258.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003534
$0.00003534$0.00003534

+228.13%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.5001
$15.5001$15.5001

+153.68%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002748
$0.0000002748$0.0000002748

+83.20%