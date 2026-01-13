Berapa harga saat ini dari Work Quest?

Work Quest diperdagangkan pada Rp0.0589621435025000, mengalami pergerakan harga sebesar 2.98% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Work Quest adalah Rp65.69696799662270000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.0252694900725000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WQT hari ini?

Market capitalization berada pada Rp342974365.590685000, menempatkan aset ini di peringkat #9929 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Work Quest?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WQT.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 5822222224.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Work Quest termasuk?

Work Quest merupakan bagian dari klasifikasi BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WQT?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WQT memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.