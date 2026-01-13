Harga Wrapped Conflux Hari Ini

Harga live Wrapped Conflux (WCFX) hari ini adalah $ 0,073832, dengan perubahan 1,61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WCFX ke USD saat ini adalah $ 0,073832 per WCFX.

Wrapped Conflux saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1 311 764, dengan suplai yang beredar 17,83M WCFX. Selama 24 jam terakhir, WCFX diperdagangkan antara $ 0,07359 (low) dan $ 0,075478 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0,535012, sementara all-time low aset ini adalah $ 0,0219057.

Dalam kinerja jangka pendek, WCFX bergerak -0,06% dalam satu jam terakhir dan -8,69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Conflux (WCFX)

Kapitalisasi Pasar $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Suplai Peredaran 17,83M 17,83M 17,83M Total Suplai 17 825 339,78432234 17 825 339,78432234 17 825 339,78432234

