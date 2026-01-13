Harga Wrapped IoTex Hari Ini

Harga live Wrapped IoTex (WIOTX) hari ini adalah $ 0.00848228, dengan perubahan 2.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIOTX ke USD saat ini adalah $ 0.00848228 per WIOTX.

Wrapped IoTex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,627,560, dengan suplai yang beredar 1.14B WIOTX. Selama 24 jam terakhir, WIOTX diperdagangkan antara $ 0.00832248 (low) dan $ 0.00873116 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.273365, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.001093.

Dalam kinerja jangka pendek, WIOTX bergerak -1.03% dalam satu jam terakhir dan +2.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped IoTex (WIOTX)

Kapitalisasi Pasar $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Suplai Peredaran 1.14B 1.14B 1.14B Total Suplai 1,137,970,276.0 1,137,970,276.0 1,137,970,276.0

Kapitalisasi Pasar Wrapped IoTex saat ini adalah $ 9.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIOTX adalah 1.14B, dan total suplainya sebesar 1137970276.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.63M.