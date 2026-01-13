Harga Wrapped MinoTari Hari Ini

Harga live Wrapped MinoTari (WXTM) hari ini adalah $ 0.00321149, dengan perubahan 44.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WXTM ke USD saat ini adalah $ 0.00321149 per WXTM.

Wrapped MinoTari saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,301,052, dengan suplai yang beredar 716.51M WXTM. Selama 24 jam terakhir, WXTM diperdagangkan antara $ 0.00212018 (low) dan $ 0.00333547 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00930537, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00146177.

Dalam kinerja jangka pendek, WXTM bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan +50.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped MinoTari (WXTM)

Kapitalisasi Pasar $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Suplai Peredaran 716.51M 716.51M 716.51M Total Suplai 716,506,509.378467 716,506,509.378467 716,506,509.378467

Kapitalisasi Pasar Wrapped MinoTari saat ini adalah $ 2.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WXTM adalah 716.51M, dan total suplainya sebesar 716506509.378467. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.30M.